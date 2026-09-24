Export, Pisa prova a rialzare la testa: cuoio e motori ancora in difficoltà

PISA – L’export della provincia di Pisa torna leggermente in territorio positivo nel primo semestre del 2026, ma più che di una vera ripresa si parla di stabilizzazione. Le vendite all’estero hanno raggiunto 1 miliardo e 769 milioni di euro, con una crescita dell’1,3% rispetto ai primi sei mesi dello scorso anno.

A pesare sono ancora i due principali comparti dell’economia pisana: cicli e motocicli, che valgono 374 milioni di euro e segnano un -3,5%, e soprattutto il cuoio, arrivato a 268 milioni con una flessione del 5,4%. Entrambi, tuttavia, mostrano un arretramento meno marcato rispetto al 2025 e hanno inciso sul risultato complessivo molto meno rispetto allo scorso anno.

Il dato emerge dall’analisi dei flussi del commercio internazionale relativi al primo semestre 2026 realizzata dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e dall’Istituto Studi e Ricerche (ISR) sulla base dei dati Istat.

A sostenere l’export pisano sono stati diversi comparti di dimensioni più contenute ma caratterizzati da una crescita significativa. Il vetro ha raggiunto 34 milioni di euro, con un balzo del 70,3%, mentre le macchine per impieghi speciali sono salite a 37 milioni (+19,1%). Bene anche l’abbigliamento, a 55 milioni (+10,7%), il farmaceutico, arrivato a 143 milioni (+6,3%), e le macchine di impiego generale, che hanno raggiunto 175 milioni (+3,6%).

Non tutti i settori hanno però seguito la stessa direzione. Sono diminuite le esportazioni di mobili, -12,9%, degli altri prodotti chimici, -19,2%, e delle bevande, -8,4%.

Sul fronte dei mercati esteri, l’Europa continua ad assorbire oltre sette decimi dell’export pisano, precisamente il 71,7%. La Germania resta il principale sbocco, con 221 milioni di euro, anche se in lieve calo (-1,3%). Seguono la Francia con 215 milioni (+3,5%), l’Austria con 168 milioni (+4,5%) e la Spagna, a 156 milioni, sostanzialmente stabile.

Segnali positivi arrivano invece dagli Stati Uniti, dove le esportazioni pisane hanno recuperato parte del terreno perso nel precedente periodo, raggiungendo 139 milioni di euro con una crescita del 13,1%.

Nel complesso, quindi, Pisa chiude il primo semestre con un bilancio di sostanziale tenuta. La provincia non beneficia della forte accelerazione registrata da Massa-Carrara, che ha trainato l’intero export della Toscana Nord-Ovest, ma riesce a contenere le difficoltà dei comparti principali grazie alla crescita di una serie di settori intermedi.