Firenze, UniCredit finanzia Tortoise Srl per riqualificare lo storico Palazzo Rimbotti

UniCredit ha concesso un finanziamento ipotecario di 39,8 milioni di euro a favore di Tortoise S.r.l., società italiana di investimento immobiliare collegata a investitori internazionali attivi nei settori del real estate di pregio e dell’ospitalità di lusso.

L’operazione è finalizzata alla riqualificazione di Palazzo Rimbotti, storico immobile situato in Piazza degli Antinori, nel cuore di Firenze.

L’edificio, caratterizzato da una destinazione mista commerciale e residenziale e posizionato all’inizio di Via de’ Tornabuoni, sarà infatti oggetto di un importante intervento di valorizzazione che ne preserverà il pregio storico e architettonico, introducendo al contempo nuovi standard dell’ospitalità contemporanea.

Il progetto prevede il mantenimento della destinazione retail degli spazi al piano terra e la realizzazione, ai piani superiori, di una struttura composta da 17 branded residences, cioè residenze di pregio che saranno associate a un primario marchio internazionale dell’ospitalità di lusso, arricchite da servizi dedicati, tra cui aree wellness e SPA, spazi fitness, lounge e ambienti comuni progettati secondo i più elevati standard internazionali del segmento luxury hospitality.

L’iniziativa punta a rispondere alla domanda di formule abitative esclusive e ad alto contenuto esperienziale, contribuendo al contempo alla valorizzazione del patrimonio immobiliare storico della città.

Leland Kwee di HL Kwee Capital, in qualità di rappresentante degli investitori di Tortoise S.r.l., ha dichiarato: “Siamo onorati di aver ricevuto l’opportunità di restaurare e trasformare Palazzo Rimbotti in una struttura storica iconica, che sarà gestita da un operatore internazionale pluripremiato. Il progetto di trasformazione mira a valorizzare la ricca storia di Firenze e a mettere in risalto il patrimonio culturale di questo immobile unico, destinato a ospitare spazi commerciali e residenze di prestigio su una delle strade più belle della città”.

Commenta Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit: “Siamo lieti di aver affiancato Tortoise S.r.l. in un progetto che coniuga la valorizzazione del patrimonio storico di Firenze con il recupero di un immobile di pregio nel cuore della città. La riqualificazione di Palazzo Rimbotti consentirà di restituire nuova vita e funzionalità a un’importante testimonianza del tessuto architettonico fiorentino, preservandone identità, caratteristiche storiche e valore culturale. Riteniamo che interventi di questo tipo rappresentino un modello virtuoso di rigenerazione urbana, capace di valorizzare il patrimonio esistente e di generare benefici duraturi per il territorio. Con questa operazione confermiamo il nostro impegno nel sostenere investimenti di qualità che contribuiscono alla tutela e alla valorizzazione delle eccellenze dei nostri territori”.