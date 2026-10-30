Cuoio, il 2 novembre la Commissione Regionale Sviluppo a S. Croce

Ammortizzatori sociali, crisi del settore moda, investimenti e formazione. Lunedì 2 novembre alle 14 la commissione regionale Sviluppo economico e rurale, guidata da Brenda Barnini (Pd) e numerosi consiglieri del territorio incontrano il Tavolo del Distretto del Valdarno Inferiore presso il polo tecnologico conciario (Poteco in via S. Tommaso n. 119/121/123 a S. Croce sull’Arno, Pisa). Durante la visita istituzionale si affronteranno le problematiche che affliggono il comparto del cuoio, ma anche i punti di forza trainanti.

Ci saranno, oltre a Barnini, la vicepresidente della commissione Marcella Amadio (FdI), il vicepresidente segretario Mario Puppa (Pd) e i consiglieri Roberta Casini (Pd), Luca Minucci (FdI), Matteo Trapani (Pd), Marco Stella (FI), Gabriele Veneri (FdI) e ancora in rappresentanza del territorio i vicepresidenti del Consiglio regionale Diego Petrucci (FdI) e Antonio Mazzeo (Pd) e i consiglieri Serena Bulleri (FdI), Massimiliano Ghimenti (Alleanza verdi e sinistra), Federico Eligi (Casa Riformista). Il Tavolo comprende i sindaci dei comuni di San Miniato, Santa Croce, Castelfranco di Sotto, Montopoli in Valdarno, Fucecchio e S. Maria a Monte.