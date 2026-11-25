Si sono concluse questa mattina alcune delle sessioni di studio svolte negli impianti industriali del distretto conciario dagli studenti ITS Academy Energia Ambiente Sostenibilità, realtà toscana che opera nell’alta formazione post diploma per preparare tecnici specializzati nel settore energetico e ambientale. Circa venti gli studenti coinvolti, per un’esperienza sul campo che ha consentito di confrontare le conoscenze acquisite in aula con le attività svolte all’interno di aziende e impianti industriali legati alla conceria.

L’iniziativa si inserisce tra le attività di collaborazione tra Assoconciatori e ITS Academy Energia Ambiente Sostenibilità, che vede gli studenti approfondire, tra l’altro, il tema di trasformazione e reimpiego dei sottoprodotti e la valorizzazione dei processi industriali ecosostenibili. “Avevamo già studiato, per esempio, la teoria sul tema dell’impronta ambientale- dice la studentessa Dorilia Ferreira– e la visita in una conceria ci ha mostrato quanto le relative informazioni siano utilizzabili in concreto in una azienda”. “Queste esperienze – aggiunge lo studente Saverio Chimenti-ci danno uno spaccato reale del mondo del lavoro e ci fanno rendere conto dei diversi tipi di approccio che le aziende hanno nell’applicazione delle metodologie ambientali”.

Nel corso delle sessioni, dopo una fase introduttiva svolta all’Assoconciatori, gli studenti hanno visitato l’impianto Hydro di Santa Croce sull’Arno, la conceria Settebello e la Klf Tecnokimica. Tra gli ospiti con cui gli studenti si sono confrontati, insieme ai tecnici delle aziende coinvolte, sono intervenuti il presidente di Hydro Vittorio Lapolla e il presidente di Assoconciatori Riccardo Bandini che sottolinea “la capacità del distretto conciario nella gestione della tematica ambientale. In questo ambito sosteniamo le esperienze formative che concretamente spiegano agli studenti come si traduce la sostenibilità nel contesto lavorativo. Riteniamo fondamentale avvicinare le nuove generazioni alle competenze e alle tecnologie che caratterizzano un sistema produttivo, favorendo una conoscenza diretta dei processi di economia circolare e di gestione responsabile delle risorse”.