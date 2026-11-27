dolci traguardi|
Pasticceria Vacchetta conquista le due torte del Gambero Rosso
Un’importante riconoscimento che premia la qualità, la passione e la professionalità della Pasticceria Vacchetta di Santa Croce sull’Arno, che conquista le Due Torte della guida “Pasticceri & Pasticcerie” del Gambero Rosso, passando dal precedente riconoscimento di una a due torte.
“Siamo presenti ininterrottamente nella guida pasticcerie del Gambero Rosso dal 2013 e nella guida Bar d’Italia 2008 – spiega il titolare di Vacchetta Paolo Seghetti – ma aver raggiunto le due torte è un riconoscimento importantissimo che ci dà una doppia soddisfazione, innanzitutto perché è un traguardo inaspettato che va a premiare il duro lavoro e i sacrifici, e poi perché premia la nostra attività e la scelta di continuare a scommettere e investire sul centro storico di Santa Croce rimanendo nella nostra storica sede, sempre con lo stesso impegno, dedizione e attenzione alla qualità delle materie prime”.
“Un risultato di grande valore, che inserisce la Pasticceria Vacchetta tra le realtà di riferimento dell’eccellenza dolciaria toscana” i complimenti del direttore generale di ConfCom Pisa Federico Pieragnoli. “Il riconoscimento del Gambero Rosso rappresenta motivo di orgoglio non soltanto per l’attività e per chi ogni giorno vi lavora, ma per l’intera comunità di Santa Croce sull’Arno, che vede una propria eccellenza commerciale distinguersi in un panorama di alto livello”. “Un importante riconoscimento significativo del lavoro svolto, della professionalità e della qualità che contraddistinguono questa attività” aggiunge il coordinatore sindacale di ConfCom Pisa Luca Favilli. “È un orgoglio avere tra i nostri associati attività che danno lustro all’intero tessuto commerciale di Santa Croce sull’Arno e dimostrano concretamente come impegno, competenza e passione possano portare le imprese del nostro territorio a distinguersi ad altissimi livelli. A tutta la squadra di Vacchetta vanno i nostri più sinceri complimenti e l’augurio di proseguire su questa strada ricca di soddisfazioni”.
Alle congratulazioni si unisce la presidente del Centro Commerciale Naturale di Santa Croce sull’Arno Laura Bilanceri: “Una bellissima notizia per Santa Croce sull’Arno e per tutto il nostro Centro Commerciale Naturale. Le Due Torte del Gambero Rosso sono motivo di orgoglio per tutta la comunità e dimostrano quanto sia importante valorizzare le nostre attività, le loro competenze e la passione che mettono quotidianamente nel proprio lavoro. A Vacchetta rivolgo i miei più sentiti complimenti, con l’augurio di tanti altri successi”.