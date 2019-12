Opera SpathaCrux, l’apericena fa bene all’Uganda

Un’occasione per stare insieme e salutarsi prima delle feste. Ma anche, in puro spirito natalizio, per fare del bene. Così l’Opera SpathaCrux onlus si ritrova al convento di San Francesco in piazza San Francesco a San Miniato per il tradizionale apericena natalizio e invita tutti a partecipare.

Giovedì 19 dicembre, l’appuntamento è alle 19,30. “Un’occasione – spiega il presidente Valerio Martinelli – per stare insieme, scambiarsi gli auguri e fare del bene quest’anno, infatti, il ricavato della serata sarà devoluto al progetto Amici per l’Uganda, promosso da padre Paolino Tomaino, dall’associazione Quelli dell’Atrio e dall’associazione Ciccorossi”.

La quota di partecipazione è di 10 euro. All’evento, patrocinato dal Comune di San Miniato, parteciperà anche la partecipazione di Alessandro Pingitore del Cnr di Pisa, esperto di imaging cardiaco non invasivo e di prevenzione cardiovascolare e stratificazione del rischio cardiovascolare, che illustrerà la portata e l’importanza del progetto.

Nell’occasione sarà presentata Oscar, la nuova Renault 4 di Opera SpathaCrux che fungerà da vero e proprio veicolo di promozione della cultura della beneficenza e dell’attenzione alle povertà e alle fragilità vicine e lontane. L’auto è poi destinata al progetto Checkpoint Africa, a cui l’associazione sta lavorando da tempo per partecipare al 4L Trophy, un rally umanitario di rilevanza europea a cui partecipano giovani provenienti da tutta Europa per portare beni di prima necessità, generi alimentari, materiale scolastico e medico nel continente Africano.

“La beneficenza è uno degli ambiti nei quali la nostra associazione opera ormai da cinque anni. Oltre a quelli della formazione dei più giovani e della valorizzazione e promozione della cultura e della bellezza del nostro territorio. Proviamo a fare del nostro meglio”.