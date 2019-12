E’ un modo per salutarsi e scambiarsi gli auguri. Oltre che per mostrare alle famiglie qualcosa di quanto preparato a scuola. E al concerto di Natale delle scuole di Fucecchio, quest’anno non è voluto mancare proprio nessuno, visto che ieri sera 17 dicembre, il palazzetto dello sport era davvero pieno di persone.

Famiglie, amici e parenti si sono dati appuntamento sulle tribune per ascoltare le note e i canti degli studenti delle scuole. Il concerto, infatti, ha visto protagonisti i bambini e le bambine di tutte le scuole primarie, i ragazzi e le ragazze della scuola secondaria di primo grado “Montanelli Petrarca” e gli studenti dell’istituto superiore “Arturo Checchi”.

L’evento si è aperto con i saluti del sindaco Alessio Spinelli, delle dirigenti Anna Rita Leone, Maria Elena Colombai e Marinella Pascale e del parroco don Giorgio Rudzki, che ha portato gli auguri del vescovo Andrea Migliavacca.

“Ringraziamo gli studenti e le studentesse di tutte le scuole di Fucecchio per lo splendido spettacolo che ci hanno regalato – commenta l’assessore alle politiche educative Emma Donnini – ed insieme a loro tutte le insegnanti, gli insegnanti e i dirigenti che credono fortemente nel valore educativo di momenti come questo. La magia del Natale ha avvolto il palazzetto dello sport e vederlo gremito di ragazzi e famiglie è stato davvero il più bel regalo di Natale che potessimo aspettarci”.