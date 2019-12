Babbo Natale in gruppo dai bambini della Pediatria

Hanno una passione per la barba, ma anche per la solidarietà. Così questo gruppo di uomini “appassionati della barba” ha visitato la pediatria del San Giuseppe di Empoli, come tanti Babbo Natale con la barba vera, portando alcuni giocattoli ai piccoli pazienti ricoverati.

Il gruppo gira l’Italia organizzando iniziative di beneficenza. La loro missione è “unire uomini barbuti di tutte le culture in un confraternita dedicata al miglioramento dell’umanità”.