babbo natale a ponte a elsa

Arriverà il giorno e non la notte. D’altra parte, per la Vigilia, Babbo Natale ha parecchio da fare, quindi a Ponte a Elsa si avvantaggia. Nella frazione di San Miniato infatti, il giorno della vigilia di Natale consegnerà i regali ai bambini, accompagnato dal suono delle cornamuse.

Martedì 24 dicembre dalle 16, Babbo Natale passerà per le vie di Ponte a Elsa per consegnare i regali per i bambini di ogni età. Come da tradizione, sarà accompagnato, da elfi e aiutanti con sonagli e campanelli e dalle melodie delle cornamuse dei Gàndalus, la Compagnia di Musici di San Genesio dal repertorio tradizional popolare.

Per respirare la magia e il fascino dell’atmosfera natalizia, insomma, gli ingredienti ci sono tutti.