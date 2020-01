Il miglior presepe è quello di Iva Fogli, l’albero più bello è di Lucia Gronchi. Ma alla fine la pro loco di Montopoli Valdarno e le altre associazioni che hanno organizzato il concorso Il miglior addobbo Natalizio di Montopoli hanno abbondato con i premi perché “La risposta – racconta felice la presidente Serena Nazzi – è stata oltre le aspettative. Abbiamo visto Montopoli brillare per Natale” ed è proprio questo il premio più grande.

Che i montopolesi hanno fanno a se stessi e agli organizzatori dell’iniziativa: con la pro loco, l’Arco di Castruccio, il circolo Arci, gli arcieri della Rocca, gli arcieri di Castruccio, i commercianti e il gruppo Sly Car.

“Speriamo di poter continuare su questa strada – ha aggiunto Nazzi spiegando che – abbiamo cercato di dare un riconoscimento simbolico non solo ai primi 2 ma anche ad altri. I regali sono offerti da quattro commercianti”.

Secondo presepe si è classificato quello di Francesco Fiumalbi e sono stati segnalati quelli di Giuliano Palai, Carlo Ciampini, Federico Matani.

Tra gli alberi più piacevolmente addobbati, il secondo posto è di Valentina Nacci, segnalati quelli di Aurora Fossetti, Chiara Fogli, Alessandro Morucci, Alessandro Targioni.

Al concorso hanno partecipato ben 200 “alberini”, vicino ai quali in molti hanno realizzato anche un presepe. Gli alberi erano tutti uguali, donati dalle associazioni ai cittadini, suonando casa per casa per spiegare l’iniziativa. Le associazioni si sono autotassate. Sono un regalo, quindi chi vuole lo tiene, gli altri possono renderlo alle associazioni, che provvederanno a piantarlo in un’area da individuare insieme.

