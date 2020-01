Hanno scritto la loro letterina a Babbo Natale. Il premio, però, glielo hanno conferito Centro commerciale naturale di San Romano e Comune di Montopoli Valdarno.

La miglior letterina è quella di Salma Sindel, della classe terza della scuola primaria di Angelica: nata in Italia da genitori marocchini, Salma si è soffermata sulla bellezza del Natale e dei regali, chiedendo a Babbo Natale di accontentarla nonostante sia di religione musulmana.

Premiate come più simpatiche le letterine di Carlotta Morelli e Lorenzo Varallo di terza e Alisia Citi di quarta.

“L’obiettivo – ha spiegato il sindaco Giovanni Capecchi – era di mettere in campo iniziative per fare un po’ di movimento e far arrivare persone nel nostro comune. Il Natale è una festa dove tutti noi ci riconosciamo, anche coloro che non credono perché è nel Natale che si rinnova o le nostre tradizioni, festeggiando la nascita di un bambino che è un momento di gioia per tutti. Per questo abbiamo cercato di coinvolgere un po’ tutti, a cominciare dai bambini ma anche i commercianti e le famiglie che era chiamati a realizzare l’addobbo più bello. È stata una collaborazione fra tutti per inseguire un obiettivo che è stato raggiunto”.

“Una bella festa – ha ribadito Bernardo Carannante del Ccn – che speriamo di ripetere con l’aiuto di tutti i commercianti. Ringrazio l’amministrazione che ci ha dato questa opportunità.

Tra le case addobbate, la più bella è stata quella di Tiziana Cavallini, residente in via Gramsci, premiata insieme alla figlia Francesca Oliveri. Per i negozi, invece, vince Mondo Verde delle sorelle Cecilia e Silvia Scali.

“Quest’evento – per l’assessore Valerio Martinelli – ha visto la compartecipazione del comune è dei commercianti. La risposta è stata subito positiva, con tanta partecipazione, ma soprattutto si è creata tanta comunità, sembrava che il paese aspettasse questa cosa”.

