Niente scopa: a Roffia la Befana preferisce la barca. E arriva dal lago. Come ormai tradizione, al Lago di Roffia di San Miniato, oggi 6 gennaio 2020 la Befana è arrivata in barca per donare calze ai bambini.

Al rito, la Canottieri è molto legata. “Quest’anno – spiega l’associazione – oltre ad una 60ina di bambini, erano presenti anche 10 ospiti di Casa Verde che frequentano proprio alla canottieri un corso bisettimanale di attività propedeutica al canottaggio che ha come obbiettivo di migliorare la capacita motoria articolare dei ragazzi”.

Foto 3 di 4







Oltre la festa, però, gli atleti lamentano difficoltà perché si allenano su una distanza non corretta, che non permette alla società di espandersi a livello strutturale.

“Ora che il bacino è in mano alla Regione – dice il presidente Enzo Ademollo – dovremmo avere la concessione per mettere in pratica quel progetto presentato 10 anni. Intanto cominciando dagli interventi più semplici”.