Se non lo ha ricevuto quest’anno, forse gliene toccherà un po’ l’anno prossimo di carbone. Perché qualche bambino dispettoso ha scoppiato un po’ di palloncini prima del tempo, ma d’altra parte la tentazione è tanta quando ci sono 400 metri di calza che fanno il giro del paese e sono tutti pieni di palloncini pronti per essere scoppiati. Tutti insieme, dopo il segnale alle 17,30.

Segnale al quale bambini e genitori hanno davvero scatenato l’inferno: palloncini scoppiati in 30 secondi.

È “la calza più lunga del mondo”, quella che oggi 6 gennaio ha abbracciato le mura della chiocciola di Santa Maria a Monte partendo da via Carducci, passando davanti la chiesa e arrivando fino alle porte del municipio. Un appuntamento che ogni anno richiede l’impegno di tanti volontari per gonfiare le migliaia di palloncini durante la notte.

Il sole ha giocato a favore e piazza della Vittoria si è riempita di appassionati o curiosi che venivano a vederla per la prima volta. Gastronomia, bancarelle, la musica della Montesina e il divertimento degli arcieri delle Cerbaie hanno accompagnato tutto la giornata.

