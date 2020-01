SpinKids da San Miniato Basso in tv con Milly Carlucci

Domani venerdì 10 gennaio, gli SpinKids saranno ospiti di Milly Carlucci, nel suo nuovo programma Il cantante mascherato, in prima serata su Rai 1. Gli SpinKids sono stati chiamati, raccontano, “direttamente da Milly subito dopo che la conduttrice li aveva visti a Rimini con il nuovo showcase che hanno presentato per uno degli eventi più importanti della break dance in Italia, il Battle of the year 2019 dove i ragazzi sono arrivati secondi”.

Gli SpinKids hanno sede nella scuola di danza che si trova nei locali nella Casa Culturale a San Miniato Basso e sono un gruppo di ragazzi e bambini accomunati da un una grande passione per la break dance, l’acrobatica e specializzati nelle power move. I ragazzi di Adriano Cioni, si allenano come dei professionisti, 5 volte a settimana 4 ore al giorno d’inverno e 6 o 7 ore d’estate quando sono in vacanza e si esibiscono spesso anche fuori dall’Italia.