Ciclostilato in Pisa, il ’68 in un libro che si presenta a Stibbio

Racconta “la comunicazione volante dei movimenti del Sessantotto a Pisa“. Ciclostilato in Pisa è il libro scritto da Carlo Raffaelli e Andrea Pannocchia ed edito da Eclettica Edizioni che sarà presentato domani domenica 19 gennaio alle 19,15 al circolo Arci Monti di Stibbio di San Miniato.

Il libro contiene un importante apparato iconografico tratto da tre archivi diversi e si avvale della prefazione di Paolo Brogi e delle testimonianze di Maria Valeria Della Mea e di Marco Giaconi, cerca di ricostruire, spiegano gli autori, “cosa è stata la rivoluzione del ciclostile negli anni Sessanta e quanto è stata importante per la produzione intellettuale e per l’attività politica dei tanti movimenti, gruppi, collettivi, che a Pisa – in anticipo e con maggiore intensità rispetto al resto d’Italia – dettero vita al ’68 e che, anche negli anni seguenti, provarono a immaginare una società diversa da quella in cui erano immersi. Scoprendo quanto fosse forte il legame fra mezzo e messaggio. E senza tralasciare il punto di vista di chi la pensava diversamente”.

Carlo Raffaelli si occupa di comunicazione, pubblicità, grafica e formazione per la comunicazione efficace e Andrea Pannocchia è giornalista pubblicista, dottore di ricerca in sociologia della comunicazione.