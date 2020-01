In piazza Vittorio Veneto a Fucecchio e in piazza Dante Alighieri a San Miniato, domenica 19 gennaio si celebra la festa di sant’Antonio abate e si rinnova il tradizionale appuntamento con la benedizione degli animali.

Sant’Antonio Abate è il protettore degli allevatori, degli animali e del bestiame in genere, in particolare di maiali e cavalli, nonché di molte attività a loro collegate. L’appuntamento in piazza Dante a San Miniato è alle 10,30, quando sarà impartita la benedizione agli animali di ogni specie, da lavoro e da compagnia. Poi, una giuria di bambini sceglierà gli animali più simpatici.

Foto 2 di 2



A Fucecchio, in piazza Vittorio Veneto, la santa messa è alle 11,30 presieduta da don Andrea Cristiani e poi ci sarà la benedizione degli animali e la distribuzione del pane benedetto. L’evento è stato organizzato dall’associazione Cavalieri di San Miniato, la parrocchia della Collegiata, l’associazione Amici del Centro Storico e la Contrada Sant’Andrea, con il supporto del Comune di Fucecchio.