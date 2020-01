Una marea di persone ha partecipato alla prima volta della chiesa di Ponticelli di Santa Maria a Monte, consacrata oggi sabato 18 gennaio a Cristo salvatore dal vescovo di San Miniato Andrea Migliavacca per “celebrare la centralità dell’eucarestia nella vita della chiesa e dei cristiani”. Dopo la consegna delle chiavi da parte dell’ingegnere Irene Storti al vescovo, Migliavacca ha benedetto l’altare e i muri dell’edificio.

“Consegno a lei Eccellenza – ha detto don Bruno Meini – questa chiesa e questo complesso parrocchiale. Una chiesa bramata, la cui costruzione ha avuto inizio 6 anni fa. Il complesso arriva alla conclusione pronto per essere usato. Come un tempo gli sposi novelli entravano in casa anche se mancavano le strutture, anche qui abbiamo un involucro e quello che conta di più: l’altare. A Ponticelli abitano 2.400 persone, si sentiva la mancanza di un luogo di culto degno di questo nome per questa porzione di popolo di Dio, fruibile da tutte le frazioni. Spostando appena l’occhio a destra, si vede la facciata della collegiata che vigila dall’alto come un’aquila con il suo pulcino appena nato. L’aquila è il simbolo dell’evangelista san Giovanni, patrono della parrocchia”.

Nella nuova chiesa ci sono già anche le reliquie di san Francesco di Sales, sant’Antonio Maria Claret, del beato Pio Alberto Del Corona e della beata Diana Giuntini.

