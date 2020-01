Il cavallo Erminio era il più simpatico tra gli animali in piazza a San miniato ieri 19 gennaio per ricevere la benedizione per Sant’Antonio. Lo hanno scelto i bambini in piazza Dante, che sul podio insieme al cavallo di Dino Pirrone hanno messo il cane Zira di Maira Valori al secondo posto e sul terzo gradino la capra Brighella di Giovannino Ledda.

Si è conclusa con questo momento speciale la festa della 24esima edizione della benedizione degli animali, impartita da don Francesco Zucchelli. In piazza, tra gli altri, c’erano anche il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e la vicesindaco Elisa Montanelli. Ai tre animali più simpatici è stato assegnato un premio coordinato e curato dalla Fondazione San Miniato Promozione.

Nonostante il freddo, ma grazie al bel sole, in piazza Dante Alighieri si sono ritrovate numerose famiglie al gran completo: animali compresi.

L’iniziativa è stata organizzata dalle parrocchie di San Miniato e dalla Fondazione San Miniato Promozione, in collaborazione con l’associazione I Cavalieri di San Miniato e il Comune.