Sicurezza dei bambini in una tavola rotonda, ne parla il Dramma popolare

Il ruolo e lo status dei bambini nella società di oggi, le loro interazioni, la loro formazione, la loro sicurezza. Il Dramma popolare di San Miniato, non si sottrae a queste riflessioni. Il 31 gennaio, infatti, a Palazzo Grifoni alle 17,30, si terrà una tavola rotonda, aperta a tutti, sul tema La sicurezza affettiva dei bambini tra scuola, vita sociale, teatro: la parola agli esperti.

Interverranno il vescovo di San Miniato Andrea Migliavacca, Bruno Sales neuropsichiatra infantile, Marzia Bellini insegnante, Giorgio Scaramuzzino scrittore, regista e attore. Il Teatro del cielo inizia con questa conferenza l’approfondimento del tema della sicurezza che sarà al centro, nei suoi molteplici aspetti, della Festa del teatro 2020 e della sua opera principale, il dramma che trasforma piazza del duomo in un teatro a cielo aperto nel quale, oltre godere di un grande spettacolo, si pongono interrogativi al cuore degli uomini.

Qualunque aspetto della vita infantile può essere considerato in prospettiva sociale: dalle esperienze con gli adulti che si prendono cura del bambino, alle interazioni con i coetanei e le persone che ricoprono un ruolo educativo, per giungere alle relazioni affettive e al modo di percepire le regola e i valori morali.

Si può anche dire che la definizione di ‘sviluppo sociale’ abbia preso il posto di socializzazione: il bambino non è quindi più considerato un tabula rasa da plasmare, guidare e controllare in funzione delle esigenze sociali e per mezzo di pratiche educative. Di primaria importanza, quindi, sono le regole che riguardano la tutela dei diritti e degli interessi dei bambini, la loro applicazione, ma anche il lavoro che il tessuto sociale svolge con tutti i suoi attori per garantire la massima tutela della sicurezza dei bambini e nei bambini.