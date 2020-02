E’ un gioco di squadra. Capace di portare in piazza una lunga serie di associazioni di Castelfranco di Sotto per una giornata di festa con maschere e allegria. Sabato 22 febbraio, piazza XX settembre sarà Carneval Castelfranco con un premio alla miglior maschera e tante iniziative collaterali.

All’iniziativa organizzata dal Comune di Castelfranco di Sotto collaborano l’associazione Palio dei Barchini con le Ruote, le Contrade, l’Ente Carnevale dei Bambini di Orentano, l’associazione Assediati Let’s Festival, i commercianti di Noi di Viale Italia, il Ccn Centro Storico.

“Ringrazio tutte le associazioni – ha detto il sindaco Gabriele Toti -. Sarà una manifestazione per stare insieme, a misura di bambini e delle famiglie ma soprattutto dei giovani, che permetterà di fare vivere le nostre piazze. I dati importanti sono la partecipazione di tante realtà associative che si sono messe insieme per creare un’occasione di festa e il secondo elemento è che si parla di carnevale in un Comune anche complicato, dove c’è manifestazione come quella di Orentano che stringe una sinergia. Organizzare un evento del genere non era scontato”.

“Carneval Castelfranco – per l’assessore Ilaria Duranti – si ripropone quest’anno con maggiori sinergie. C’è un impegno da parte di tutti, con la voglia di divertirsi per creare momento di divertimento. Il pomeriggio inizia alle 14,30 e sarà dedicato soprattutto ai bambini e poi vi si protrarrà fino alla sera”.

“Ringrazio – aggiunge l’assessore Federico Grossi – i presidenti di contrada e il presidente del Comitato. Noi vogliamo avviare un percorso di collaborazione in cui anche l’amministrazione tornerà a proporre iniziative anche in prima persona, cercando un protagonismo dell’amministrazione. In questo manifesto ci sono tante scritte perché volevano coinvolgere proprio tutti. Due carri arriveranno addirittura da Orentano”.

(Notizia in aggiornamento)