Trump, Pinocchio e Willy Wonka al Carnevale Santacrocese

Dall’impatto dell’uomo sull’ambiente fino alle tante declinazioni del cioccolato, passando per la favola di Pinocchio e per le bellezze delle regioni italiane. Sono questi i temi portati in piazza dai gruppi del Carnevale di Santa Croce nella prima uscita di oggi, 9 febbraio. Quattro temi completamente diversi fra loro, ma capaci di trasportare il pubblico in un atmosfera da sogno, fra i colori e le forme di maschere incredibili pensate come vere opere d’arte.

Uno spettacolo aperto anche quest’anno dalla rinata banda degli Spensierati, ma presentato per la prima volta da qualcuno che di travestimenti se ne intende, la cosplayer Sunymao, spesso ospite di trasmissioni televisive locali, ma soprattutto membro della giuria del game show All together now.

A rompere il ghiaccio per prime sono state le maschere de La Lupa con il titolo “Sarà troppo tardi?”, dedicata agli effetti che l’uomo sta provocando al pianeta. A partire dalla falena nera, che durante la rivoluzione industriale cambiò il proprio colore per potersi mimetizzare sui tronchi anneriti dall’inquinamento, La Lupa ha messo in scena lo scioglimento dei ghiacciai e l’innalzamento dei mari, il disboscamento e la desertificazione, l’inquinamento luminoso e il buco dell’ozono, portando in sfilata anche Donad Trump e Greta ma lanciando pure un messaggio di speranza per il futuro.

Il gruppo de Gli Spensierati, invece, ha portato il pubblico fra i personaggi della favola di Pinocchio, a partire dalla bottega di Geppetto dove fra i trucioli dell’intaglio prende vita il più famoso dei burattini. Dietro di lui i personaggi ricreati dalla fantasia degli Spensierati: mangiafuoco e la fata turchina, il grillo parlante e la chiocciola, insieme al gatto e alla volpe e all’immancabile Lucignolo che apre per Pinocchio le porte del Paese dei Balocchi, colmo di giostre, dolci e caramelle. Infine la balena e un grande carro con le sembianze del burattino di Collodi.

A seguire la mascherata del Nuovo Astro, che ha portato in scena le venti regioni italiane, a partire dalla vecchia enciclopedia delle regioni diffusa fra anni ’60 e ’70. Un viaggio da nord a sud, seguendo le uscite dell’Autostrada del Sole rappresentate dalla bambine con i nomi dei caselli, seguite poi dalle maschere delle regioni create interamente a mosaico, fra le quali spiccano quelle dedicate a Roma e ovviamente a Santa Croce. In coda il carro, con una pentola colma di pasta al pomodoro su una tavola apparecchiata in mezzo al mare, come messaggio di accoglienza e fratellanza, da cui il titolo “Aggiungi un posto a tavola”.

Una sfilata da sapore dolce, infine, quella portata in piazza dai carnevalai della Nuova Luna, con la mascherata dal titolo “Smetto quando voglio” interamente dedicata al cioccolato: dalla tazza di cioccolato fino alle più celebri merendine, dai cioccolatini a Willy Wonka, fino alla sorpresa tutta santacrocese del carro finale, con il bottale della cioccolata.

Dopo il bell’esordio di oggi, il Carnevale d’autore di Santa Croce tornerà a sfilare domenica 16 e domenica 23, quando al termine del secondo giro di piazza saranno assegnati i premi per le singole maschere e decreto il gruppo vincitore del 2020.

(Notizia in aggiornamento)