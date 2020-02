Restart Party al Motorgame 2020 New Concept con la moto di Valentino Rossi

Stupirsi, emozionarsi intensamente in seguito a un incontro improvviso. È il “kando”, parola giapponese che descrive il feeling che genera lo stare in un ambiente, l’incontro con degli oggetti in esso contenuti e lo sceglierli per sé. Anche Valentino Rossi scrisse “kando” sul suo casco nel 2013 prima di un gran premio, al suo ritorno in sella alla Yamaha.

Proprio la sua moto, infatti, la Yamaha YZR-M1 2019, sarà ospite dell’evento restart di Motorgame 2020 New Concept, che sabato (15 febbraio) dalle 15 alle 20 mostrerà il nuovo look Yamaha in via Giosuè Carducci 62p in località La Fontina.

Foto 3 di 3





Una continuazione del lavoro iniziato nel 2015 per celebrare la potenza e la bellezza dei motori offrendo al pubblico un pomeriggio di eventi: oltre alla moto del Dottore, in programma infatti c’è musica dal vivo, rigorosamente su strumenti Yamaha, e uno showcooking di sushi. Un pomeriggio all’insegna di stupore, emozione, piacere e presenza di spirito che contraddistinguono certi stili di vita e.., di moto.

Ingresso libero. Per informazioni: pagina Facebook @motorgameyamaha; mail: motorgame@motorgame.it; sito: www.motorgame.it; whatsapp 050878470.