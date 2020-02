Nel Giorno del Ricordo, ieri 10 febbraio Fucecchio, Comune e scuola hanno commemorato le vittime delle foibe e del’esodo di istriani, fiumani e dalmati.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Alessio Spinelli e gli studenti della scuola elementare Carducci. Gabriele Frassi del gruppo #fucecchioèlibera è intervenuto sul tema dell’importanza della memoria storica, contestualizzando i fatti di allora nella società attuale.

Foto 3 di 3





Hanno partecipato anche una rappresentanza dei carabinieri della stazione locale e molte associazioni del territorio tra cui Anmil, Auser e il sindacato dei pensionati. Durante la cerimonia il sindaco ha deposto una corona di alloro al monumento ai caduti in piazza XX Settembre, accompagnata da due agenti della polizia municipale per poi lasciare spazio ai bambini che hanno letto alcune poesie ispirate alla pace.

“Dobbiamo tenere viva la memoria di quelle stragi per evitare che in futuro si possano ripetere – ha detto il sindaco Alessio Spinelli –. E’ nostro dovere tramandare e spiegare la storia ai giovani e allo stesso tempo combattere il negazionismo che tenta di ignorare, rimuovere e negare una pagina atroce della nostra storia recente, oltre all’indifferenza che si annida in ognuno di noi. Perché se è vero che quelle tragedie sono lontane, è altrettanto vero che furono messe in atto da persone comuni, persone alla guida di quegli stati, alle quali però risultò ‘normale’ uccidere decine e centinaia di vite. E se in quel momento storico tutto questo fu possibile, oggi dobbiamo fare in modo che non si creino più le condizioni affinché l’odio si propaghi a tal punto da portare a nuove stragi”.