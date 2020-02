Il falò del pupazzo ha concluso la splendida giornata di sole, musica e divertimento del Carnevale dei Bambini dell’Avis di Montopoli Valdarno, in collaborazione con l’associazione La Ruzzola.

Per un Carnevale a misura dei più piccoli, che hanno avuto tante occasioni per divertirsi. Nel programma c’è stata anche la premiazione del concorso di pittura organizzato in collaborazione con alcune scuole del comune e che ha visto la giuria dell’Avis consegnare diversi primi premi.

Alla scuola primaria di Capanne per il primo ciclo è stata premiata la classe II con un lavoro collettivo, per il secondo ciclo Alisea Matarrese e Matteo Fogli della classe IV. Alla scuola primaria di Marti, per il primo ciclo ha vinto la classe II con un lavoro collettivo e per il secondo ciclo la classe IV con un lavoro collettivo. Alla scuola primaria di Montopoli, per il primo ciclo ha ricevuto il premio Giulia Francalanci della classe II A e per il secondo ciclo Lavinia Menicucci della classe V. Alla scuola primaria di San Romano infine, per il primo ciclo ha vinto Viola Francalanci della classe I B e per il secondo ciclo, la classe V con un lavoro collettivo.

Al termine della premiazione, l’Avis ha regalato alle scuole partecipanti materiale vario per uso scolastico. Momento particolarmente vivace e simpatico è stata la selezione delle maschere più originali che ha visto oltre 50 mascherine sfilare individualmente presentandosi davanti ai giurati che al termine hanno scelto “Pippi calze lunghe” (Celeste Cavallini) per le bambine e “Il carcerato ed il poliziotto” Dante e Giordano Matarrese) per i bambini.

Poi è bruciato il pupazzo di Carnevale in piazza Vittorio Veneto, sotto l’attento controllo dei volontari dei Carabinieri in congedo che hanno garantito il controllo del traffico e il supporto dei volontari antincendio della Pubblica Assistenza che hanno tenuto sotto controllo l’incendio del pupazzo.