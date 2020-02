Lippi e Fogli campioni assoluti al Trofeo Città di San Miniato

Più di 250 persone sono arrivate a La Serra per partecipare al XX Trofeo Città di San Miniato. A premiare i vincitori, in occasione del pranzo sociale del primo marzo, sarà il presidente nazionale della Federcaccia Massimo Buconi.

Intanto la manifestazione cinofilo sportiva a scopo ripopolamento per cani da ferma e da cerca è stata una bella festa, che ha impegnato cacciatori e appassionati per i prime tre fine settimana di febbraio. La manifestazione è stata organizzata dalle sezioni di San Miniato e Ponte a Elsa in collaborazione con il Quagliodromo I Bassi a La Serra.

“La manifestazione – raccontano gli organizzatori – ha messo in evidenza gli elevati livelli qualitativi dei soggetti che hanno concorso, dimostrando ancora una volta come il mondo venatorio cinofilo locale, regionale e nazionale confermi l’elevato standing qualitativo raggiunto e confermato dai numerosi trofei e riconoscimenti internazionali ottenuti. Infatti hanno gareggiato cani di pregio internazionale che annoverano in bacheca vittorie nei campionati del mondo ed europei, dando lustro non solo al mondo venatorio ma anche all’Italia.

Una voce di merito ai conduttori, cacciatori e allevatori, persone serie e qualificati professionisti, fanno della loro passione una ragione di vita. Persone che passano intere giornate con i loro ‘ausiliari’, condividendo stati d’animo, fatiche, gioie, dove un semplice sguardo o poche e semplici parole racchiudono un’intesa sovranaturale”.

Primo assoluto nella categoria Cani da Ferma si è piazzata Maia condotta da Paolo Lippi e Razza e Luca Fogli sono primi assoluti nella categoria Cani da Cerca.

Primi nella categoria Giovani Ferma Jasmirambofellix e Stefano Caiazzo, Professionisti Ferma Pelè e Giuseppe Bonaiuti, categoria Inglesi Gara Ferma Gimmi e Massimo Ganozzi, Continentali Gara Ferma Rico e Filippo De Marchi, Cacciatori Ferma Dilan e Agostino Donati.

Primo nella Categoria Giovani Cerca è Luca Fogli con Razza, nella categoria Cacciatori Cerca Saverio Marini e Ultima e per Libera Cerca Ginetto Baldoni e Diana.