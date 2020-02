Il confine orientale e le foibe, evento Anpi rinviato

Per il momento è stato annullato. Ma nell’idea c’è di rinviarlo a data da destinarsi. La conferenza Il confine orientale e le Foibe Il confine orientale e le foibe, l’incontro organizzato dalle sezioni Anpi, prevista per il 29 febbraio alla casa culturale di San Miniato Basso è stata rimandata a data da destinarsi per motivi logistici.

L’incontro è organizzato dalle sezioni Anpi di Montopoli San Miniato, Santa Croce sull’Arno, Fucecchio, Santa Maria a Monte, Montelupo Fiorentino, Empoli, Cgil Pisa e dal Comitato provinciale Anpi di Pisa.