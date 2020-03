Coronavirus, Anpi sospende l’incontro del 9

“In questa grave emergenza sanitaria nazionale, ognuno deve essere responsabile per sé e verso gli altri per il bene comune e per la salute pubblica”. Per questo Anpi ha deciso di sospendere, augurandosi di recuperarlo il prima possibile, l’incontro programmato per lunedì 9 marzo alle 21,15 nella propria sede di corso Mazzini a Santa Croce sull’Arno.

La decisione è presa “In uniformità alle ultime decisioni del Governo e alle relative prescrizioni e con senso di responsabilità verso la comunità”.

Anpi, inoltre, “invita tutti gli iscritti a seguire le prescrizioni e le raccomandazioni delle autorità del governo centrale, della Regione Toscana e del sindaco. Usiamo ogni precauzione e ogni attenzione senza paura ma con puntualità e precisione”.