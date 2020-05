Dal parco Corsini al mondo intero: dj Scavo si fa sentire per Fucecchio

In questo periodo di emergenza, ciascuno si rende utile come può. E Federico Scavo sa fare il dj e il producer e dalla sua ha una notorietà che varca i confini nazionali. Così ieri 3 maggio ha allestito una consolle in una delle torri medievali del parco Corsini, nel cuore di Fucecchio e ha lanciato un dj set che è rimbalzato sulle pagine di locali e appassionati in tutto il mondo.

L’occasione è stata per lanciare una raccolta fondi da destinare alle famiglie più bisognose di Fucecchio durante l’emergenza legata al coronavirus.

Il video del dj set, la prossima settimana, sarà trasmesso anche da MTv Italia. “Sono molto felice – ha detto – di aver lanciato questa iniziativa e di poter fare qualcosa per aiutare la mia città e i miei concittadini meno fortunati. Il video è stato un lavoro di equipe, che ha visto impegnati professionisti di grande valore”.