Banchi distanziati e prodotti locali: torna il Mercatale a San Miniato

Domenica 17 maggio, in piazza Dante Alighieri, torna il Mercatale di San Miniato, il mercato delle produzioni del territorio sanminiatese. Dalle 8,30 alle 12,30 i produttori delle aziende agricole locali tornano a proporre i sapori della terra, prodotti di stagione da loro coltivati, allevati, raccolti, catturati, conservati e trasformati.

Tutto si svolgerà nel pieno rispetto della normativa anti contagio da covid 19, con stand distanziati, accessi regolamentati, obbligo di mascherine e guanti, nel divieto più assoluto di qualsiasi forma di assembramento.

“Il Mercatale – spiega l’assessore Elisa Montanelli – favorisce la conoscenza delle produzioni locali di qualità e crea opportunità per i produttori e le piccole produzioni di zona e, quindi, contribuisce allo sviluppo della cosiddetta ‘filiera corta’ del prodotto agroalimentare. E’ un appuntamento fisso che i produttori avevano deciso di fermare a causa dell’emergenza sanitaria. Adesso le condizioni ci consentono di tornare ad allestirlo, nel pieno rispetto della normativa vigente, mantenendo la distanza, senza assembramenti e con l’obbligo di indossare la mascherina e i guanti. Poter riprendere questo tipo di attività significa iniziare lentamente a riprenderci la nostra quotidianità e, insieme, ridare un po’ di respiro al mondo dell’agricoltura, tra quelli più colpiti dall’emergenza”.

“Il Mercatale – per il presidente Alberto Bellesi – non è solo un mercato per la vendita dei prodotti, ma una vetrina attraverso la quale poter dare valore al cibo e combattere il fenomeno delle frodi alimentari, rendendo il consumatore più consapevole. E’ un appuntamento imperdibile per tutti coloro che ricercano il cibo sano e di qualità, dopo lo stop di due mesi, abbiamo deciso di riprendere questo appuntamento conosciuto in tutto il territorio e oltre, un modo per dare un segnale importante anche per il settore agricolo. Da parte dei produttori ci sarà il massimo rispetto delle regole, in modo da offrire a chiunque la possibilità di fare una buona spesa nel centro storico di San Miniato, in tutta sicurezza”.