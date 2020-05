Palio 2020, Siena resta ai box

Il Palio di Siena non si correrà. Né a luglio e neppure ad agosto. A causa delle misure per l’emergenza covid 19, al termine della riunione a palazzo pubblico, lo hanno deciso il sindaco Luigi De Mossi, il magistrato delle contrade Claudio Rossi, i priori delle 17 contrade e il decano e vice decano dei capitani.

L’attività nelle contrade, hanno detto, riprenderà dopo la definizione di un protocollo tra comune e prefettura. Uno choc per Siena, che aveva valutato di spostare le date, di unificarle e persino di correre “a porte chiuse”ma che poi ha scelto di rinunciare, piuttosto che offrire uno spettacolo a metà.

Era il 1855 quando il Palio di agosto non si era corso per motivi di salute: allora fu il colera e la corsa fu recuperata l’anno dopo, quando se ne corsero 3. Pochi gli altri precedenti: il Palio si era fermato per le guerre di Indipendenza e nella Seconda guerra mondiale. Non si corse dal 1939 al 1944 ma poi dal 1945 al 2019 si era sempre corso.