La sicurezza tra legalità e aspettative sociali, il Dramma ne parla con il Procuratore

Di Sicurezza tra legalità e aspettative sociali si parla domani 16 maggio al Dramma Popolare di San Miniato con il procuratore della Repubblica di Pisa Alessandro Crini.

Un appuntamento in streaming, come necessario in questo periodo di emergenza sanitaria, che sul comprensorio del Cuoio arriva a pochi giorni dagli esiti della seconda parte dell’inchiesta Vello d’Oro (qui) e dopo che il Distretto ha ribadito il suo impegno per la legalità (qui).

L’appuntamento è alle 17,30 con il magistrato la cui carriera ha vissuto un lungo e importante capitolo a Firenze, dove fece parte del collegio penale del processo sulla seconda anonima sequestri e dove ha affrontato i delitti del mostro e lo sconvolgente attentato di via de’ Georgofili del 27 maggio 1993, tanto per citare alcuni dei casi più rilevanti. Crini è uno dei magistrati che hanno segnato la storia giudiziaria della nostra regione.

La serata sarà aperta dai saluti del presidente della Fondazione Cr San Miniato Antonio Guicciardini Salini e del presidente della Fondazione Idp Marzio Gabbanini. Per seguire la conferenza: www.facebook.com/atuttolive.