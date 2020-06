Dopo tante settimane al chiuso, tornare fuori è stato bello. Distanze e mascherine sono il must dell’estate 2020 però, anche quando l’attività fisica è covid free. In questa direzione, a Castelfranco di Sotto torna l’appuntamento con Parchi in Movimento, che nell’edizione 2020 e in collaborazione con la Uisp zona Cuoio.

Un mese e mezzo di lezioni di yoga, ginnastica dolce, corsi di aerobica e tonificazione, dal 15 giugno al 31 luglio, nel fresco dei parchi e delle aree verdi di Castelfranco di Sotto per favorire uno stile di vita sano e sottolineare i benefici che l’attività motoria all’aria aperta ha sull’organismo, soprattutto dopo un lungo periodo passato a casa fatto di movimenti limitati e vita sedentaria. La partecipazione alle varie attività è aperta a tutti, residenti e non, in forma completamente gratuita.

Foto 3 di 3





“Parchi in Movimento – spiega il sindaco Gabriele Toti – arriva in un momento perfetto. In questa fase di ripresa e di ritorno graduale alla normalità, è importante svolgere attività motoria e ritornare alla socialità. Dopo aver trascorso molto tempo in casa, senza potersi muovere a causa del lockdown generato dall’emergenza covid 19, la promozione del benessere psico fisico attraverso lo sport è ancora più importante. Il progetto offre la possibilità di svolgere lezioni gratuite all’aria aperta e, considerate le difficoltà economiche attuali, è un’ottima occasione anche da quel punto di vista”.

“Tre anni fa – spiega l’assessore allo Sport Federico Grossi – abbiamo iniziato un percorso con residenti, associazioni e commercianti per le adozioni delle aree verdi pubbliche. Ad oggi più di 18mila metri quadrati di verde pubblico sono gestiti da vari soggetti con miglioramento del decoro urbano e maggior controllo sociale. Vivere e far vivere gli spazi pubblici in modo sano è l’unica soluzione per prevenire atti di vandalismo, contrastare solitudine e tenere unita la comunità. Alle luce dell’emergenza covid 19, abbiamo deciso di potenziare e rilanciare ancora di più le attività con nuovi corsi. Tutti i corsi sono gratuiti, per residenti di Castelfranco e dei comuni vicini. Lanciamo un appello, venite a Castelfranco e vivete le nostre aree verdi”.

Le attività sportive saranno a parco Galilei su viale 2 giugno a Castelfranco, alla pista polivalente accanto al Palazzetto di Orentano e nel parco di piazza Franceschini a Castelfranco. Ad ogni corso potranno partecipare un massimo di 25 persone (su prenotazione). I partecipanti dovranno presentarsi muniti di mascherina e già vestito adeguatamente all’attività da svolgersi. Ogni utente dovrà portarsi da casa borraccia acqua, asciugamano e tappetino per proprio ed esclusivo utilizzo personale.

Per partecipare ai corsi è obbligatorio prenotarsi contattando il comitato Uisp Zona Cuoio ai numeri 0571-480104 oppure 392-9818534.

“Siamo felici – aggiunge Antonio Bottai, presidente Uisp Zona Cuoio – di fare parte di questa bellissima iniziativa e ringraziamo il Comune per averci coinvolto in questo progetto. Ora più che mai è il momento di valorizzare l’attività motoria all’aria aperta. Il lockdown ha portato tutti a trascorrere molti mesi chiusi in casa, adesso è il momento di rivivere le nostre città e i nostri parchi sotto una veste completamente nuova. Questo ha sempre contraddistinto il nostro modo di pensare. Il movimento all’aria aperta è un toccasana per tutte le persone di ogni fascia d’età e i benefici psicofisici di questa attività sono ormai noti a tutti”.