Una passeggiata in paese, unendo un pasto condiviso con famiglia e amici con un giro tra i negozi. Nasce così Food in Italy by Sere d’Estate, l’idea del Centro Commerciale Naturale di Fucecchio per animare i mercoledì sera dal 24 giugno al 5 agosto.

E per dare una mano, allo stesso tempo, alle attività commerciali colpite dall’emergenza coronavirus. “La volontà dell’amministrazione – ha spiegato l’assessore allo sviluppo economico Valentina Russoniello – è quella di aiutare le attività commerciali del territorio colpite duramente dalla situazione degli ultimi mesi con azioni concrete. Uno sforzo per sostenere la ripresa economica mettendo in campo varie progettualità, infatti dopo aver abolito la Tosap concedendo il suolo pubblico gratuitamente e sviluppare spazi all’aperto stiamo ultimando le misure legate alla Tari operando sulla parte variabile delle utenze non domestiche in base ai codici ateco, una manovra di ristoro che va dai 120 ai 140 mila euro.

Riteniamo fondamentali oltre alle manovre dette anche una programmazione di eventi organizzati all’aperto per tornare a vivere gli spazi urbani della nostra città“.

“La sofferenza c’è ancora – ha detto Ilaria Scarselli per Confesercenti -. Quindi questa è una buona vetrina e i punti di partenza sono basilari. Le imprese dei piccoli territori hanno saputo fare rete nel momento peggiore. Sono stati in grado di tenere botta”.

“Il centro – spiega per il Ccn Benedetta Pantani – ha pensato di lavorare a un percorso gastronomico una regione diversa ogni settimana”.

(Notizia in aggiornamento)