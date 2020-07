Era una di quelle manifestazioni estive date per annullate (qui). Ma La Luna è azzurra tornerà ancora a brillare nel cielo di agosto a San Miniato, per ben quattro serate. Sarà un’edizione speciale quella che dal 5 all’8 agosto, sul palcoscenico naturale delle piazze del centro di San Miniato, coinvolgerà grandi e piccini con le sue maschere, i suoi burattini e i suoi ospiti internazionali. È stata presentata oggi, giovedì 2 giugno, insieme al Cinema sotto le stelle, la 37esima edizione (speciale) de La Luna è azzurra.

“Un’edizione speciale – spiega Alberto Masoni di Terzo Studio -, la 37esima, pacata nei modi e nei tempi, ma piena di un entusiasmo ritrovato, pronta ad aprire il sipario sotto le stelle ed accogliere il suo pubblico più affezionato, quello dei bambini e delle loro famiglie. Il teatro di figura, i burattini, le ombre, le macchine magiche, le marionette che a San Miniato intrecciano i fili e si relazionano con la città, tornano a stupirci con 10 spettacoli ad ingresso gratuito e riservato e con un programma originale pronto a risvegliare la voglia di sognare”.

Le disposizioni che regolano lo svolgimento degli eventi in modalità anti-Covid prescrivono che possono svolgersi soltanto manifestazioni statiche. Per cui quel dinamismo itinerante che era un tratto peculiare de La Luna è azzurra è stato rivisto in favore di una modalità diversa e sicura, ma con le stelle bellezze e immagini suggestive che solo questo evento riesce a dare. Anche per questo impegno nella riprogrammazione “Il comune di San Miniato – per Masoni – ha dimostrato intelligenza, coraggio e sensibilità nei confronti del mondo dello spettacolo“.

“È il primo festival dopo il Covid – aggiunge Alice Masoni di Terzo Studio -. Gli spazi saranno in piazza del seminario, ai loggiati di san Domenico e in piazza Duomo. Ogni spettacolo si terrà due volte a sera per garantire più visioni”. Per assistere agli spettacoli sarà necessario prenotare ed è possibile farlo anche la sera stessa, fino a esaurimento posti.

Il programma

Mercoledì 5 agosto si aprirà con due show internazionali: in piazza del Seminario ci sarà l’argentina Veronica Gonzalez con il suo magico C’era due volte un piede, in cui buffi personaggi in carne ed ossa interpretano le più esilaranti storie e ai loggiati di san Domenico l’artista iraniano Saeed Fekri con L’incantatore, il più grande mimo di strada che opera in Italia, abile istrione e direttore d’orchestra di un complice pubblico. Giovedì 6 agosto la cornice di piazza del Seminario ospiterà Denì Magic in Per farvi magia, una famiglia magica aretina, nata dalla passione del papà per gli attrezzi magici, che spazia dalla magia classica alle grandi illusioni, mentre i Loggiati saranno invasi dalle marionette di All’InCirco con PuPAZZi d’amore, uno show poetico e surreale in cui pupazzi e oggetti inanimati si avventurano in quadri grotteschi, tra fioriture e metamorfosi.

Venerdì 7 agosto saranno tre gli spazi coinvolti dal teatro: in piazza del Duomo ci sarà la compagnia Circo Improvviso con Pindarico, uno show di trasformismo e illusionismo su trampoli, altamente scenografico, il viaggio libero e visionario che un aviatore ormai vecchio compie sul filo dei ricordi. In piazza del Seminario il più famoso burattino del mondo Pinocchio prenderà vita grazie alla narrazione e al telo illustrato del contastorie Alessandro Gigli, grande affabulatore, capace di far apparire, per magia, le più incredibili visioni, fidando tutto sulla capacità evocativa della parola, mentre ai loggiati di san Domenico ci sarà il Teatro del Cacao con Beat Socks uno spettacolo di pupazzi, attore e clowneria, un teatro dove tutto può succedere, che si costruisce sotto gli occhi increduli dello spettatore.

Anche sabato 8 agosto sarà ricco di suggestioni, in piazza Duomo Alto Livello del Circo Improvviso presenterà una galleria di personaggi umani e animali realizzati con semplici trucchi basati sulla deformazione degli arti, in piazza del Seminario ci sarà Federico Pieri in Uno per tutti, un’alchimia di sand art, ombre e magia dalla quale prenderanno vita curiose storie ed incontri. I loggiati di san Domenico ospiteranno il divertentissimo show di Nicola Pesaresi, giovane e talentuoso ventriloquo, in Zitto quando parli dal retrogusto del vecchio cabaret e dell’avanspettacolo con assurdi personaggi ed effetti originali.