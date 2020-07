Uno spazio urbano recuperato per la socialità. Un’area verde, vicina al centro città, da vivere ogni momento della giornata e a ogni età. Non è solo un progetto di riqualificazione, quello che da domani 4 luglio prende il via alla golena d’Era. E’ un modo diverso di stare insieme che, sulla base delle prescrizioni legate al covid 19, si fa all’aria aperta.

L’amministrazione comunale di Pontedera, dopo aver avviato i percorso di rigenerazione della golena d’Era coniugando un obiettivo di mandato con le esigenze di distanziamento sociale legate all’emergenza, ha affidato all’associazione La Mongolfiera socializzazione e vivibilità in chiave culturale e ricreativa dello spazio verde.

Foto 3 di 11





















L’associazione mette insieme sette locali di Pontedera. A illustrare il progetto sono stati il presidente della Mongolfiera Andrea Bartalena e il sindaco Matteo Franconi. In Golena, questa estate ci saranno teatro per bambini, per adolescenti e per adulti, incontri culturali e letterari, yoga e ginnastica a corpo libero. Ma anche feste ed eventi perché la golena, di sera, cambia veste.

Se di giorno si potranno ascoltare storie e poesie raccontate da “signore e signori di altri tempi”, si potrà lavorare, studiare e creare immersi nel verde. Ci saranno postazioni dove poter avere energia e connessione internet veloce in modo libero e gratuito. Dal tramonto si trasforma, per ospitare chi vorrà gustarsi una serata in amicizia e bere un buon cocktail in compagnia.

Foto Enrico Damiani