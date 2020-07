Palio, le Corse di Primavera riportano il pubblico in Buca

La Buca del Palio di Fucecchio riapre ai cavalli e al pubblico. Le Corse di Primavera, in programma ad aprile scorso e rinviate a causa delle restrizioni imposte dalla diffusione del covid 19, si proveranno a correre in estate.

L’intenzione è quella di riuscire ad organizzare la prima delle due corse in programma già per sabato 25 luglio. Gli appassionati di Palio e di cavalli potrebbero tornare nella storica pista di via Fratelli Rosselli prima di quanto si potesse pensare fino a poche settimane fa. Le corse rappresentano l’antipasto del Palio di Fucecchio poiché durante la giornata vengono visionati i cavalli che saranno poi protagonisti il giorno del Palio. Fucecchio, dopo aver individuato la possibile data per il Palio 2020 (qui), torna a parlare della principale manifestazione cittadina riportando entusiasmo tra i contradaioli.

Le corse del 25 luglio ovviamente si svolgeranno nel rispetto di tutte le prescrizioni imposte dai Dpcm per il contrasto alla diffusione del coronavirus. Le indicazioni sulle modalità di svolgimento e di accesso alla manifestazione verranno comunicate in seguito dall’organizzazione.

Ricordiamo infine che la seconda delle due Corse di Primavera è stata fissata per domenica 6 settembre.