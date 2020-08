Sandra Milo porta La Vita in Diretta a San Miniato

Meteo permettendo, lunedì 31 agosto San Miniato sarà in diretta su Rai Uno, all’interno del programma La Vita in Diretta estate. Saranno Sandra Milo e la figlia Debora Ergas a raccontare agli italiani quanto di bello offre la città, non solo sotto l’aspetto prettamente paesaggistico, ma anche storico culturale ed enogastronomico.

Il collegamento durerà pochi minuti ed è previsto intorno alle 18,25 da piazza del Seminario dove, oltre ad alcuni dei più caratteristici prodotti enogastronomici, ci saranno anche la pelle e il cuoio.

Per consentire le riprese, dalle 17 alle 19, sarà chiusa al traffico veicolare via Conti (dall’intersezione con Corso Garibaldi).