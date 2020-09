Il coronavirus non ferma San Romano: fiera confermata ma anticipata

La fiera mercato di San Romano si terrà domenica 6 settembre, contestualmente al luna park di piazza della

Costituzione. Lo hanno deciso l’amministrazione comunale di Montopoli Valdarno e gli operatori del settore,

scegliendo di separare la fiera dalla cerimonia della Festa della Madonna di San Romano, che si svolgerà

come di consueto l’8 settembre.

“Ogni tipo di evento – spiega il sindaco Giovanni Capecchi – deve confrontarsi con le norme vigenti e con i necessari protocolli anti contagio c’era la possibilità di dover annullare la fiera, ma abbiamo preferito anticiparla, dividendola dalla festività dell’8 settembre in modo tale da evitare assembramenti e garantirne un più sicuro svolgimento”.

La fiera sarà in via Matteotti, mentre il luna park in piazza della Costituzione da domani fino al 14 settembre.

“È stata una decisione ponderata – spiega l’assessore alle attività produttive Valerio Martinelli – presa in accordo con gli operatori in questo modo, speriamo che possano partecipare tante persone, nel rispetto delle misure di sicurezza, per mantenere vivo lo spirito della fiera di San Romano, che rappresenta per la frazione un importante momento di comunità e condivisione”.

Il servizio di controllo, durante tutta la manifestazione, lo faranno gli agenti della polizia municipale.