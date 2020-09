L’Orchestra da Camera Fiorentina alla Collegiata di Fucecchio

Un viaggio nella musica partendo da Vivaldi, passando per le sinfonie di Bach, Mozart e Piovani fino ad arrivare ai capolavori del maestro Ennio Morricone (qui). L’Orchestra da Camera Fiorentina, in occasione della sua 40esima stagione concertistica, arriva anche a Fucecchio.

Giovedì 17 settembre alle 21, l’appuntamento è alla chiesa Collegiata, pronta ad accogliere un grande maestro come Giuseppe Lanzetta, fondatore nel 1981 dell’Orchestra da Camera Fiorentina e il cui nome risuona ormai ben oltre i confini nazionali, direttore d’orchestra anche oltreoceano con incarichi addirittura a New York nella prestigiosa Carnegie Hall, una delle sale da concerto più importanti a livello mondiale.

“Fucecchio e la Collegiata saranno lo scenario perfetto di una serata di grande musica – spiega l’assessore alla cultura – e siamo onorati di ospitare un maestro di fama internazionale come Giuseppe Lanzetta. Si tratta di un appuntamento assolutamente da non perdere per tutti gli appassionati e che si inserisce all’interno di un calendario di eventi che vedrà Fucecchio teatro di una masterclass di pianoforte, un concorso internazionale e concerti di musica classica”.

Il concerto sarà gratuito e a ingresso libero.