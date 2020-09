Il tartufo ci sarà, anche grazie a questi giorni di pioggia. Ma non sarà l’unico protagonista della 34esima Fiera mercato del tartufo bianco di Corazzano. Ci saranno memoria e storia locale a raccontare la frazione di San Miniato, con il Muro della Memoria e gli abiti dei nonni tirati fuori dai bauli in soffitta.

“Quest’anno – racconta Marzia Bellini del circolo Arci – ci saranno delle novità perché ci piace non solo parlare di tartufo, ma vogliamo legarci anche la storia del paese e del nostro vissuto. Anche perché ci vogliamo divertite e la festa del tartufo è un’occasione per farlo. Abbiamo due novità: il Muro della memoria, che sarà un muro dei soprannomi, perché una volta a Corazzano ci si conosceva tutti per soprannome. Su tante mattonelle sarà scritto il nome e il soprannome che saranno collocate dentro la struttura del circolo Arci”.

A tirare le fila del progetto è Nello Piampiani, 81 anni e memoria storica del paese. “Da tre anni – prosegue Bellini – inoltre cerchiamo di caratterizzare la nostra festa: il primo anno ogni famiglia ha addobbato le sedie davanti a casa, lo scorzo anno abbiamo addobbato le biciclette per sensibilizzare sulla necessità di piste ciclabili in Valdegola, quest’anno invece abbiamo riaperto i bauli e abbiamo trovato vecchi vestiti, borse e cappelli che ogni famiglia esporrà davanti la propria abitazione“.

“Sono stato interpellato – racconta Nello – per ricostruire i soprannomi, partendo proprio dal nome stesso di Corazzano che fino a un po’ di tempo fa si chiamava I’ Leccio. Poi abbiamo avuto tanti personaggi, Nannetti Gino lo chiamavano Strisciano perché quando camminava strusciava i piedi. Un calzolaio che sapeva tutto lo chiamavano Sapone”.

Il 3 e 4 ottobre, ad apparecchiare saranno Asd Corazzano, Cooperativa Corazzano e il Circolo Arci negli spazi allestiti accanto al campo sportivo. Sabato 3 ottobre alle 18,30 sarà presentato il libro del sanminiatese Franco Polidori “Le nostre radici – Parlar Toscano”. Subito dopo la prima cena al tartufo (prenotazione fortemente consigliata al numero 0571462804). Domenica, dalle 9,30 saranno aperti al pubblico gli stand gastronomici con prodotti tipici al tartufo, oltre a quelli dedicati all’artigianato e alle 15 ci sarà una dimostrazione di cerca del tartufo con l’ausilio dei cani lagotto.

Alle 16,30 sarà inaugurato il Muro dei soprannomi corazzanesi, con 130 nomignoli di personaggi legati a questa piccola frazione, da “La Chioccia” a “Fischio”, “Struscio” fino a “La Cesena” (il soprannome di Rina Nacci, storica e molto amata dispensiera del circolo di La Scala recentemente venuta a mancare). Alle 18 arriva l’imitatore David Pratelli.

Agli ingressi sarà misurata la temperatura corporea, verranno garantite postazioni dove sanificarsi le mani, i tavoli saranno distanziati e verranno presi i nominativi delle persone (come prescrive la normativa attuale per risalire eventuale la scala dei contagi).

Il presidente di San Miniato Promozione Marzio Gabbanini ha raccontato l’iniziativa nazionale delle Città del tartufo della candidatura dell’arte della cavatura e della raccolta del tartufo come futuro patrimonio immateriale dell’Unesco. “Come a Montalcino hanno il vino – ha detto Gabbanini – a San Miniato abbiamo il tartufo, che è ciò che ci rende riconoscibili in Italia e nel resto del mondo. Quando ti rechi fuori Regione o anche all’estero e dici di esser di San Miniato tutti ti associano subito al tartufo. Per questo credo che l’arte della cavatura e della raccolta debba diventare Patrimonio Unesco”.

