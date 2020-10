Ieri pomeriggio 30 ottobre il Rotary Club Fucecchio Santa Croce sull’Arno ha incontrato in maniera virtuale la governatrice in carica in questo anno rotariano 2020-2021 Letizia Cardinale. “Letizia – raccontano – proviene da una esperienza rotariana molto intensa e porta con sé valori di alto spessore rotariano che con molta serenità, incisività e pacatezza è riuscita a trasferire a tutti i soci presenti all’incontro e che hanno apprezzato e condiviso completamente”.

Il pomeriggio virtuale è stato aperto dalla presidente del Club Monica De Crescenzo alla quale sono succeduti negli interventi il segretario e tesoriere prima dell’incontro in plenaria con il consiglio direttivo e i presidenti delle varie commissioni che hanno sottoposto all’attenzione della governatrice le varie attività rotariane messe in atto in questi primi 4 mesi e quelle che sono già state programmate per i prossimi 8 mesi, a prescindere dal coronavirus.

Alle 19,30 c’è stato l’incontro in plenaria con tutti i soci che erano riusciti ad effettuare il collegamento. “Il numero dei presenti, considerate le difficoltà che possono esserci in questi casi, è stato molto positivo. Il tutto, soprattutto, grazie alle capacità della nostra amica e socia del Club Elena Maffei e della sua squadra Sued srl di Santa Croce sull’Arno”.