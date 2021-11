Castelfranco prepara il Fierone, sconto al luna park per i portatori di handicap

A Castelfranco di Sotto torna la fiera di San Severo nel pomeriggio di mercoledì 17 novembre, con l’apertura ufficiale del parco divertimenti allestito con le attrazioni dello spettacolo viaggiante in piazza XX settembre e piazza Garibaldi. Più di 30 attrazioni rivolte a grandi e piccini che resteranno allestite fino a martedì 23 novembre, giorno del Fierone. Nel 2019, a bloccare la fiera di Castelfranco, oltre alla pandemia, ci si era messo anche un rischio di alluvione, quest’anno quindi sarà una grande festa con luci, mercatini e giostre.

Gli eventi più rilevanti inizieranno con giovedì 18 novembre con la festa del patrono in cui viene celebrato San Severo e nella quale resta attivo il grande luna park tutto il giorno. Andando avanti, domenica 21 novembre sarà allestita una fiera con banchi intorno al centro storico, con circa 110 banchi di ogni tipo e genere. Lunedì 22 novembre, poi, il mercato settimanale della mattina viene spostato su viale Italia ed è inoltre in programma la Giornata del bambino e del diversamente abile, durante la quale verrà applicata una promozione con sconto del 50% sulle attrazioni del luna park tutto il giorno ed accesso gratuito per i portatori di handicap. La manifestazione si concluderà con il Fierone di martedì 23 novembre: ultimo giorno di luna park con la presenza dei tradizionali banchi nelle vie e piazze intorno al Centro e luna park aperto, fino a chiusura della fiera, la sera.

Sul fronte della sicurezza, a causa emergenza covid 19, sarà obbligatorio indossare la mascherina ed essere muniti di green pass valido. Non ci saranno varchi d’accesso presidiati, ma saranno effettuati controlli a campione dalle competenti autorità durante tutto lo svolgimento della manifestazione. Per garantire invece l’incolumità di tutti i cittadini, sarà vietata la vendita, il trasporto e la detenzione di contenitori di latta e vetro per alimenti e bevande, in più sarà vietato l’uso e la detenzione di bombolette spray contenenti principi urticanti, oltre l’uso di materiali esplodenti, fuochi artificiali o principi pirotecnici.

Per quanto riguarda la viabilità, dal pomeriggio di lunedì 15 novembre entreranno in vigore una serie di modifiche alla circolazione stradale nel capoluogo, che verranno rese note attraverso la segnaletica stradale. Inoltre, per consentire il montaggio delle attrazioni del luna park sono stati istituiti alcuni divieti di sosta con rimozione forzata in piazza XX settembre.