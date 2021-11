Una dimostrazione pratica di ricerca del tartufo a cura dell’associazione Tartufai delle Colline Sanminiatesi e un pranzo solidale dai toni informali e goliardici a base di tartufo per assaporare anche i valori che contraddistinguono la Round Table come l’amicizia, la voglia di stare insieme e divertirsi ma aiutando la comunità.

La Round Table 76 San Miniato Fucecchio ha dedicato un evento al tartufo bianco, con il patrocinio del Comune di San Miniato. “Sono soddisfatto della riuscita dell’evento – ha detto il presidente Gianluca Centola -. E’ stata una bella occasione per i nostri ospiti provenienti da Round Table di altre città per visitare San Miniato in occasione della mostra del tartufo”.

Foto 2 di 2



La Round Table in Italia si è sviluppata dal 1958 ed esistono ad oggi sul territorio nazionale molti club locali detti “Tavole”. Ogni tavola è composta da almeno otto soci detti “Tablers” fino ad un massimo di quaranta, dei quali non più di tre possono esercitare la stessa professione. La Round Table si propone di promuovere l’amicizia e le intese personali tra i propri soci e, soprattutto, iniziative al servizio della collettività. È soprattutto un club di giovani e per i giovani il cui motto è “Adopt, Adapt, lmprove” (adottare, adattare e migliorare), che coglie appieno lo spirito dell’associazione: i membri si impegnano e si adoperano in prima persona in ogni iniziativa, cercando costantemente di far tesoro dell’esperienze del passato e di migliorare la propria attività per il presente e il futuro.