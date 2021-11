Anche San Miniato ha ricordato i caduti di Nassiriya. La cerimonia si è svolta nella mattina di oggi 20 novembre a San Miniato Basso. Tra i presenti, il comandante della compagnia carabinieri di San Miniato Gennaro Riccardi, oltre a rappresentanti delle sezioni dell’Associazione nazionale carabinieri di Montopoli Valdarno e Castelfranco di Sotto, oltre a quella di San Miniato, con il vicepresidente Piero Taddeini e i consiglieri Baldacci e Fiornovelli, che ci hanno tenuto a rendere noto l’appuntamento.

Per l’amministrazione comunale era presente il consigliere di maggioranza Michele Fiaschi, mentre i consiglieri di opposizione erano tutti presenti (Manola Guazzini, Michele Altini, Beatrice Calvetti e Roberto Ferraro) nonostante, lamentano, non fosse stato loro comunicato dello svolgimento della cerimonia.

Pur se in gran parte all’aperto, la cerimonia si è svolta secondo le più rigide norme di contrasto alla diffusione del coronavirus. Per questo, solo i militari hanno partecipato alla celebrazione della santa messa, celebrata dal vescovo Andrea Migliavacca nella chiesa San Pietro alle fonti a La Scala, in onore della Virgo Fidelis protettrice dell’Arma.