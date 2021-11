Bande e Città dei Presepi insieme per raccontare il Natale in musica

Anbima (Associazione Nazionale Bande Italiane musicali autonome) e l’Associazione Nazionale Città dei Presepi che hanno sottoscritto un protocollo di collaborazione con lo scopo di costruire un calendario cronologico degli eventi legati al Natale in tutta Italia, soprattutto in quell’80% del territorio costituito dalla provincia e dai borghi e dai paesi diffusi sul territorio.

La festa di Santa Cecilia patrona della musica, che si celebra ogni anno il 22 novembre quest’anno è stata una festa con lo scopo di richiamare l’attenzione sulle tantissime bande paesane presenti sul territorio italiano. Quest’ultime, infatti, insieme ai presepisti hanno deciso, con altri soggetti, di lavorare in sinergia per far ripartire al meglio l’Italia dopo gli stravolgimenti portati dal covid 19. Nonostante tutte le difficoltà, dunque, l’obiettivo principale è quello di mettere a disposizione un ingente patrimonio identitario fatto di valori, saperi, tradizione, musica, arte e fede, ma anche quello di sviluppare nuove occasioni legate al turismo sostenibile a partire dalle vie di collegamento.

Proprio per mettere in evidenza i borghi e dei cammini italiani, Città dei Presepi ha sottoscritto un accordo di collaborazione con la Federazione Europea Itinerari Storici Culturali e Turistici per fare sistema nella valorizzazione delle vie di pellegrinaggio arricchendoli di ulteriori contenuti e proposte, sia per il periodo estivo che per quello invernale a partire da questo Natale.

Gli accordi sono stati siglati a Pontedera (Pisa) in occasione della presentazione del Festival Nazionale Terre di Presepi (fino al 2 febbraio).