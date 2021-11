La pista sul ghiaccio accende il Magic Christmas di Fucecchio

La pista sul ghiaccio accende il Natale a Fucecchio con eventi, spettacoli, laboratori, mercati e negozi aperti nelle domeniche di dicembre, e il paese di Babbo Natale in piazza La Vergine. Con l’apertura della pista di pattinaggio sul ghiaccio domani alle 16,30 in piazza Montanelli, inizia per Fucecchio il periodo del Natale con un ricco programma di eventi dal 4 dicembre al 6 gennaio.

Il ricco programma del Magic Christmas, promosso dal Comune con alcune delle associazioni del territorio, anticipato domani dall’apertura della pista sul ghiaccio che resterà aperta fino al 18 gennaio del prossimo anno, prevede sabato 4 dicembre alle 10 l’apertura della mostra “Natività ricamata” al palazzo comunale in piazza Amendola.

Alle 21,30 al Piccolo Teatro Lux Casa del Fanciullo in viale Buozzi va in scena la divertente commedia “Natale al Basilico” parte del cui incasso è devoluto agli interventi di manutenzione dell’edificio in ci si svolge lo spettacolo (qui).

Tornano due importanti eventi cardine del natale fucecchiese: “Natale Insù” con spettacoli e laboratori in piazza Vittorio Veneto nei giorni di sabato 11 e domenica 12 dalle 16 alle 20 e “Natalia il paese di Babbo Natale” con spettacoli, laboratori, esperienze esclusive e ristori nella location del Chiostro dell’ex convento di piazza La Vergine con orario 12-20 nei giorni 5,8,12,19 dicembre e 6 gennaio 2022 con il tradizionale volo della Befana.

Sempre in piazza La Vergine, nella chiesa ad essa dedicata, avrà luogo martedì 7 dicembre alle ore 21 il concerto del Maggio Musicale Fiorentino. Nelle domeniche dell’intero periodo natalizio in negozi resteranno aperti e sono previsti due mercati straordinari in piazza XX settembre con orario 8-14 le domeniche 12 e 19 dicembre.