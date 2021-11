“Abbiamo deciso di tornare a far vivere una manifestazione storica per Santa Croce sull’Arno e farlo in piazza. La volontà era quella di tornare in centro storico”. La festa dell’amaretto santacrocese, annuncia la sindaco Giulia Deidda, non sarà più al museo del cuoio ma tornerà in centro storico.

Non all’aperto, però. “La manifestazione sarà inserita all’interno di una tensostruttura trasparente che salvaguardi la manifestazione anche dal brutto tempo”. Parte di una festa diffusa: in tutti i negozi del Centro Commerciale Naturale ci saranno iniziative collaterali, a cominciare ovviamente dai nostri 7 amarettai ufficiali.

(Notizia in aggiornamento)