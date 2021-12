Natale con i fiocchi, appesi alle porte di Montopoli Valdarno

Un fiocco rosso per addobbare le case e le strade del paese. Questa l’iniziativa ideata dai commercianti del Centro Commerciale Naturale di Montopoli Valdarno per abbellire il borgo nel periodo natalizio con una speciale decorazione a disposizione di negozi, famiglie e abitanti. “Un bellissimo gesto di altruismo e solidarietà – per il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli – che dimostra la vicinanza e l’attaccamento delle attività montopolesi alla loro comunità. I nostri paesi e i nostri borghi sono più belli e accoglienti grazie all’impegno e alla passione quotidiana di commercianti e imprenditori che lavorano nei negozi di vicinato, veri e propri presidi di socialità e assoluti protagonisti di progetti e iniziative che animano e valorizzano il territorio”.

“Abbiamo voluto ripetere – spiega Luca Marianelli, presidente del Centro commerciale naturale di Montopoli e del direttivo Confcommercio Montopoli – un’iniziativa nata spontaneamente dal nostro direttivo e molto apprezzata dai montopolesi, ideata lo scorso anno, quando eravamo in pieno lockdown, con un Natale condizionato da chiusure e limitazioni. I commercianti del Centro commerciale naturale hanno realizzato dei fiocchi rossi che ognuno nel centro storico di Montopoli potrà appendere alla porta della propria casa nel periodo delle feste. Ognuno potrà ritirare il proprio fiocco nelle attività del Ccn aderenti all’iniziativa, devolvendo un’offerta simbolica. Non vogliamo più rivivere un Natale come quello dello scorso anno e le nostre attività non possono assolutamente permettersi una nuova chiusura. Il fiocco rosso rappresenta un segnale di speranza, vicinanza e unione, per dimostrare ai cittadini che i loro commercianti di fiducia sono sempre qua ad aspettarli in negozio, pronti ad accoglierli con il sorriso”.

Un gesto che contribuirà ad abbellire il paese nel periodo delle feste. “Anche in un momento così delicato pensiamo dobbiamo tenere viva l’atmosfera natalizia, anche solo attraverso un piccolo dono ai nostri compaesani e mostrare che nonostante tutto non devono mancare fiducia e positività nel futuro”.

“Siamo felici – commenta l’assessore alle Attività produttive di Montopoli Valerio Martinelli – che anche quest’anno il Centro commerciale naturale di Montopoli e Confcommercio abbiano deciso di promuovere questa bella iniziativa per Natale, che si integra benissimo con gli eventi e le occasioni di promozione organizzati dall’amministrazione. Un altro bell’esempio di sinergia che apprezziamo e incoraggiamo”.