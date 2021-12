La Via dei Presepi attraversa Cerreto Guidi

Il borgo di Cerreto Guidi è pronto per la decima edizione della Via dei Presepi, nelle strade del centro storico. L’evento si avvale del patrocinio della Regione Toscana ed è organizzato dal Comitato promotore, dal Comune di Cerreto Guidi, dall’Associazione Ccn Buontalenti, dalla pro loco, dalla parrocchia di San Leonardo in collaborazione con le quattro contrade del Palio del Cerro oltre alle associazioni del territorio.

La Via dei Presepi è un evento la cui rassegna negli anni è cresciuta notevolmente diventando mèta di visitatori che arrivano da ogni parte d’Italia e persino dall’estero e la sua importanza è confermata dall’inserimento per il sesto anno nel circuito Terre di Presepi. Il ruolo centrale assunto a Cerreto Guidi dai presepi fra storia, arte e tradizione, è confermato poi dalla nascita dell’Associazione Nazionale Città dei Presepi presieduta proprio dal sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti. Quest’edizione segna il ritorno dell’evento dopo che lo scorso anno, a causa del Covid, erano state organizzate solo alcune iniziative arricchite con delle proposte webinar.

“La Via dei Presepi – dichiara Simona Rossetti – è frutto dell’impegno di associazioni, singoli cittadini e quindi di un’intera comunità che ringrazio per quanto sta facendo. Ringrazio inoltre tutti coloro che in forme diverse si stanno adoperando per rendere possibile la Via dei Presepi che giunge quest’anno alla sua decima edizione. Quella dei Presepi è, da anni, una bella esperienza che illumina il borgo di Cerreto Guidi grazie alla bellezza dei presepi proposti, ma ancor di più al lavoro e alla passione di una comunità. Tutto questo permette di far conoscere il nome di Cerreto Guidi e di entrare in contatto con le realtà presepiali toscane, ma anche con quelle di altre regioni italiane. I presepi lanciano un bel messaggio e per questo invito tutti a Cerreto Guidi a visitarli fino al 9 gennaio”.

L’inaugurazione della via dei Presepi si terrà mercoledì 8 dicembre alle ore 16 in piazza Vittorio Emanuele II. La premiazione dei presepi si terrà invece domenica 9 gennaio 2022.