“Una luce dopo la pandemia per fare festa insieme”, ecco il Natale a Montopoli Valdarno

“Abbiamo passato un Natale molto triste l’anno scorso con l’emergenza coronavirus che imperversava. Quest’anno abbiamo recuperato un equilibrio e vogliamo fare attività che consentano un Natale più normale. Non dico che abbiamo superata l’emergenza, ma ora siamo in grado di conviverci”. Così il sindaco di Montopoli Valdarno Giovanni Capecchi presenta le iniziative di capoluogo e frazioni per queste festività.

Frutto di sinergie, tra Centri commerciali naturali e con il Comune. “Vogliamo continuare a valorizzare le nostre tradizioni natalizie, alla base della fede di chi crede e comunque parte integrante delle tradizioni anche di chi non crede. In questo senso va l’illuminazione di tutte le nostre strade (qui). Accendere una luce dopo quello che è successo, speriamo invogli a fare festa e stare insieme”.

“Un Natale importante – per l’assessore Valerio Martinelli – a cui abbiamo voluto dare risorse, non senza pesare sui commercianti. Il fulcro degli eventi saranno i giorni 8 e 12 dicembre”. Tre eventi: l’8 inaugurazione del presepe di San Romano, insieme ai mercatini natalizi. Nella stessa data mercatini anche a Casteldelbosco, con un’attenzione in più per i bimbi.

“Quest’anno sarà diverso – spiega l’assessore Cristina Scali -. Lo vediamo dalla disponibilità delle tante persone nelle quali abbiamo notato un maggiore senso di comunità. C’é voglia di fare qualcosa per il proprio paese. Le iniziative sul Natale sono integrate su molti aspetti, anche quello culturale. Si pensi anche ai due concerti previsti. Non è da dimenticare anche la serie di laboratori messi in campo in collaborazione con il Museo”.

“Il presepe di San Romano – spiega il presidente del Ccn San Romano Bernardo Carannante – faceva prima della pandemia qualcosa come 35mila presenze. Il Natale a San Romano è quindi qualcosa di molto importante per il nostro luogo. Era così brutto quando venivano a vedere il presepe e ci dicevano: non c’é neanche una luce”.

“Dopo un anno e mezzo – spiega per il Ccn di Casteldelbosco Marzia Mancini – di solitudine e paure le famiglie hanno reagito molto bene quando abbiamo comunicato il programma dei laboratori. Una bella lezione di educazione civica ed ecologia, con utilizzo di materiali di recupero”.

(Notizia in aggiornamento)